Austausch beim 3. Kulturstammtisch

TRIER. Am Donnerstag, 6. Oktober, bietet Kulturdezernent Thomas Egger um 17 Uhr den Kulturschaffenden und Kulturinteressierten beim Kulturstammtisch erneut die Möglichkeit, über die momentanen Herausforderungen der kulturellen Arbeit zu diskutieren. Die Veranstaltung findet in den Thermen am Viehmarkt statt. Nach Februar und Juni ist es das dritte Treffen dieser Art, beim dem feste Kulturinstitutionen und die freie Szene miteinander ins Gespräch kommen und sich vernetzen können.

Kernthema der Veranstaltung sind die gesetzlichen Maßgaben im Bereich der Künstlersozialleistungen. Hierzu konnte der Theaterwissenschaftler, Autor und Festivalleiter Stefan Kuntz gewonnen werden, seit vielen Jahren ein gefragter Unternehmensberater für Künstlerinnen und Künstler aller Art sowie Seminarleiter für die Gewerkschaft ″ver.di“. Als Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Freier Theater von 1992 bis 2000 war er Mitglied des Beirates der Künstlersozialkasse und des Widerspruchsausschusses Darstellende Kunst. Kuntz referiert zum Thema: ″Lohn oder Honorar?“ und steht anschließend zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

Auf Einladung der Gruppe ″WERKFORM“ findet der dritte Kulturstammtisch im Rahmen einer Preview der Ausstellung ″NERO – BRANDNEU“ in den Thermen am Viehmarkt statt. Inspiriert vom Kunsthandwerk vergangener Zeiten lieferten Mosaike, antike Keramiken, Kleider und Schmuck die Ideen für faszinierende Objekte, die nicht nur das mit Nero so untrennbar verbundene Feuer aufgreifen, sondern sich auf kunsthandwerklich hohem Niveau auch mit anderen Facetten des skandalumwitterten Kaisers auseinandersetzen.

Die Ausstellung ″NERO – BRANDNEU“ (montags geschlossen, Eintritt in die Viehmarktthermen: 4 Euro) eröffnet offiziell am 7. Oktober um 18 Uhr. Sie ist bis zum 16. Oktober von 9 bis 17 Uhr in den Viehmarktthermen zu besichtigen. (tr)