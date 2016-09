Ausweichparkplätze bei Illuminale

TRIER. Am 30. September erobert die Kooperationsveranstaltung "City Campus trifft Illuminale" zum zweiten Mal die Innenstadt – diesmal auf dem Gelände zwischen Viehmarkt, Augustinerhof und Pfarrkirche St. Antonius. Dafür werden jedoch einige Parkplätze der Bewohnerparkzone B für etwa 24 Stunden nicht nutzbar sein.

Wegen der Aufbauarbeiten werden die Parkplätze im Bereich Augustinerhof/Augustinerstraße bereits ab Freitagmorgen gesperrt. Dies wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden des 1. Oktober der Fall sein, da die umfangreiche Technik nicht komplett nach Veranstaltungsende um Mitternacht abgebaut werden kann. Die Veranstalter bitten daher um Verständnis, dass der Parkplatz Augustinerhof bis zum Ende der Abbauarbeiten am 1. Oktober als Parkmöglichkeit unzugänglich sein wird.

Zugleich ist jedoch für Ersatz gesorgt: Alle Bewohner der Bewohnerparkzone B haben die Möglichkeit, bis einschließlich 30. September Tickets der Stadtwerke Trier zu erhalten, die ihnen einmalig eine kostenlose Ausfahrt aus einem der umliegenden SWT-Parkhäuser ermöglichen. So können sich alle Betroffenen für den Zeitraum der Sperrung einen alternativen Parkplatz suchen. Die Tickets können ab sofort unter Vorlage des Bewohnerparkausweises B in der Tourist-Information an der Porta Nigra abgeholt werden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag zwischen neun und 18 Uhr sowie am Sonntag von zehn bis 17 Uhr. (tr)