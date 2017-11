Auszeichnung hervorragender Abschlussarbeiten

Trier. Alljährlich werden an der Hochschule Trier im feierlichen Rahmen herausragende Bachelor- und Masterarbeiten vorgestellt und ausgezeichnet. So auch in diesem Jahr, als die Studierenden am 22. November ihre prämierten und aus verschiedenen Fachbereichen stammenden Arbeiten in der Aula des Fachbereichs Gestaltung vorstellten.

Die Themen erstreckten sich von Gestaltungsthemen zu technischen Untersuchungen, Informatikexpertisen bis hin zu umweltrechtlichen Schwerpunkten. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Präsidenten der Hochschule, Professor Norbert Kuhn. Neben Auszeichnungen und Geldbeträgen gab es für die Preisträger von Studierenden der Gestaltung eigens gefertigte Skulpturen.

Die Auszeichnung wurde durch die Förderer Nikolaus-Koch-Stiftung, Förderkreis der Hochschule Trier, PwC Luxembourg, IHK Trier, FERCHAU Engineering GmbH, Sparkasse Trier, Stadtwerke Trier, Wiso-Preis Förderkreis, KSK Birkenfeld und HWK Trier ermöglicht. Erstmalig wurden auch Preise für ausgezeichnete Lehre sowie EU-Förderpreise im Gesamtwert von 20.000 Euro übergeben. (tr)



