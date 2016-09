Autismus: Damit der Alltag leichter wird

TRIER. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet Autismus zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. Autisten nehmen die Welt auf besondere Weise wahr, viele haben besondere Fähigkeiten und spezielle Interessen. Einige Unternehmen stellen deshalb gezielt autistische Menschen ein. Trotzdem haben es Autisten meist nicht leicht in der Arbeitswelt und im Alltag. Welche Erfahrungen haben autistische Menschen gemacht? Auf welche Schwierigkeiten stoßen sie? Was verbessert ihr Leben? Auf Wunsch eines Betroffenen sucht die Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle Trier – kurz SEKIS – in Kooperation mit dem Verein Autismus Mosel-Eifel-Hunsrück Autisten zur Gründung einer Selbsthilfegruppe in Trier – damit sich Gleichbetroffene austauschen können. Interessierte können sich unter Telefon 0651-141180 und per E-Mail unter kontakt@sekis-trier.de bei der SEKIS Trier melden. (tr)

