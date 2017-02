Autodiebe am Werk

TRIER. Autodiebe in Trier unterwegs: Seit Donnerstagabend, 23. Februar, haben zwei Betroffene der Polizei einen Diebstahl und einen versuchten Diebstahl ihrer VW Busse T3 in der Schöndorfer Straße und Walramsneustraße gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.

Einer der Geschädigten hatte seinen roten VW Bus, T3, am Donnerstagabend, 23. Februar, gegen 19.55 Uhr in der Schöndorfer Straße geparkt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen restaurierten Youngtimer einer limitierten Edition, an dem sich momentan Stahlfelgen mit Winterreifen befinden. Am Freitagmorgen stellte der Besitzer fest, dass sein Fahrzeuges gestohlen wurde, und erstattete Anzeige bei der Polizei.

In der Nacht zum Freitag, 24. Februar, bemerkte eine weitere Betroffene gegen 1 Uhr bis 1.30 Uhr, dass sich jemand ihren weißen VW Bus, T3, in der Walramsneustraße ansah. Der mutmaßliche Täter kam zu einem späteren Zeitpunkt wieder und flüchtete schließlich, als die Geschädigte sich bemerkbar machte. Später stellte sie Beschädigungen am Schloss der Beifahrertür fest.

Die Zeugin hat zwei Personen bemerkt, davon einen Mann, der etwa 1,75 Meter groß ist und eine leicht kräftige Statur hat. Sein Gesicht war rundlich, und sein schwarzes, etwa drei bis vier Zentimeter langes Haar könnte gekräuselt gewesen sein. Der Unbekannte trug eine dunkle Lederjacke, darunter ein helles Oberteil und eine kaki-beige-farbene Hose. Die Personen unterhielten sich nach Angaben der Zeugin in einer ausländischen Sprache miteinander.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet sie, sich zu melden – Telefon: 0651/9779-2258 oder -2290. (tr)



