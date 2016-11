Autorenlesung am neuen innogy Bücherschrank

SCHWEICH. In Kooperation mit innogy lädt die Stadt Schweich Bücherfreunde und Neugierige für Dienstag, 6. Dezember, zu einer Autorenlesung ein. Ab 14.30 Uhr liest der Wanderexperte Günter Schmitt auf dem Vorplatz der alten Synagoge aus seinem Reisebestseller ‟Auf vier Pfoten und zwei Füßen: 5200 Kilometer entlang der deutschen Grenze“. In dem 2012 erschienenen Buch berichtet der saarländische Journalist aus Völkingen humorvoll über seine Abenteuer mit Menschen, die er auf der langen Wanderung gemeinsam mit seiner Beagle-Hündin Emma getroffen hat.

‟Es ist schön, dass wir allen Leseratten gemeinsam mit innogy dieses schöne Event im Rahmen der Einweihung des neuen Bücherschrankes anbieten können. Jedermann ist zur kostenlosen Lesung gerne eingeladen“, freut sich Stadtbürgermeister Lars Rieger.

Nach der Lesung von Günter Schmitt wird am 6. Dezember darüber hinaus ein neues Kapitel Literatur mit der offiziellen Eröffnung des neuen Bücherschrankes von innogy aufgeschlagen. Der offene Schrank regt Mitmenschen auf einfache Art und Weise zum Lesen an. Das Prinzip ist dabei einfach: Wer ein lesenswertes Buch für sich im Schrank entdeckt, darf es mitnehmen. Umgekehrt funktioniert der Tausch ebenso. Wer ein lesenswertes Buch abgeben möchte, stellt es in den Schrank hinein. So finden der spannende Krimi und das schöne Bilderbuch schnell neue Leser. Michael Arens, Leiter der Region Trier bei innogy, erklärt: “Als Partner der Stadt Schweich kümmern wir uns nicht nur um die Stromnetze. Mit dem Bücherschrank tragen wir auch zur Pflege der kulturellen Infrastruktur bei.“

Selbstverständlich können bereits am 6. Dezember Bücher mitgebracht und mitgenommen werden. (tr)