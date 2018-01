Autos rechtzeitig vom Moselufer entfernen

TRIER. Die Berufsfeuerwehr Trier musste am Freitag zum Moselufer in der Nähe des IAT-Hotels ausrücken. Ein dort abgestelltes Auto drohte von dem ansteigenden Wasser erfasst und weggeschwemmt zu werden. Zusammen mit einem Abschleppunternehmen gelang es, das Fahrzeug, dessen Besitzer nicht erreichbar war, aus der Gefahrenzone zu befördern.

Angesichts der Hochwasserlage, die sich am Wochenende weiter verschärfen könnte, ruft die Feuerwehr daher alle Autobesitzer dazu auf, Fahrzeuge, die an der Mosel oder in der Nähe der Mündungen kleinerer Flüsse in die Mosel, abgestellt sind, rechtzeitig zu entfernen. (tr)



