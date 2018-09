Azubicard als neuer einheitlicher Ausweis

TRIER. Die mehr als 5000 Auszubildenden aus der Region Trier haben mit der Azubicard nun erstmals einen einheitlichen Ausweis zur Verfügung. Die Karte können sie ab sofort überall dort vorzeigen, wo sie ihren Ausbildungsstatus nachweisen müssen. Etwa an der Kinokasse, bei lokalen Sportveranstaltungen oder in der Gastronomie. Wo genau die Karte gilt, hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier im Internet unter azubicard.de zusammengefasst. Insgesamt 23 Unternehmen aus der Region haben sich bereits vor Start des Projekts als Azubicard-Partner bereit erklärt, den neuen Ausweis mit ihrem Angebot noch attraktiver zu machen. Die Azubis erwarten auf azubicard.de viele Vergünstigungen in der Region – und immer wieder kommen neue Angebote hinzu.

Die Azubicard kann aber weitaus mehr als für günstige Eintritte und kulturelle Highlights zu sorgen. Der auf der Karte aufgedruckte QR-Code ist ebenfalls personalisiert und führt den Azubi nach dem Einscannen auf sein persönliches Portal. Er erhält dort wichtige Informationen rund um die Ausbildung, die nach und nach erweitert werden. Betriebe können über den QR-Code außerdem herausfinden, ob die vorgelegte Azubicard noch gültig ist, da das Portal hinter dem QR-Code unmittelbar mit dem Vertrag des Azubis verknüpft ist. Dieser Schritt macht die Karte fälschungssicher und bietet bei der Gewähr von Angeboten die notwendige Sicherheit, wo sie gewünscht oder benötigt wird.

Unternehmen, die ebenfalls eine Vergünstigung für Azubis anbieten möchten, können sich jederzeit an die IHK Trier wenden, um als Azubicard-Partner aufgeführt zu werden. Den Betrieben entstehen dadurch keine Kosten. (tr)



