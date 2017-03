Bachs Johannes-Passion erklingt im Trierer Dom

TRIER. Die Uraufführung fand wahrscheinlich am Karfreitag des Jahres 1724 in Leipzig statt – an Palmsonntag, 9. April, 18 Uhr, erklingt sie im Trierer Dom: die Johannespassion von Johann Sebastian Bach. Unter der Leitung von Domkapellmeister Prof. Thomas Kiefer musizieren der Trierer Domchor, der Kathedraljugendchor Trier, der Institutschor Kirchenmusik der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und das Barockorchester L’arpa festante. Michael Feyfar übernimmt den Part des Evangelisten, Günter Haumer ist als Christus zu hören. Weitere Solisten sind Elisabeth Scholl (Sopran), Bettina Ranch (Alt), Erlend Tvinnereim (Tenor) sowie Simon Bailey (Bass).

Karten für das Konzert sind ab sofort in der Dominformation Trier (Liebfrauenstraße 12/Ecke Domfreihof), an den bekannten Vorverkaufsstellen und unter ticket-regional.de erhältlich (34/24/14 Euro, ermäßigt 29/19/9 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr).

Weitere Informationen gibt es bei der Dommusik Trier, Telefon: 0651/7105-379, E-Mail: dommusik@bistum-trier.de und unter dommusik-trier.de. (tr)



