Bad und SaunaGarten an Rosenmontag geschlossen

TRIER. Das Bad und der SaunaGarten an den Kaiserthermen bleiben an Rosenmontag, 12. Februar 2018 geschlossen. An den anderen Fastnachtstagen gelten die normalen Öffnungszeiten:

Bad:

• Dienstag bis Freitag: 6 bis 22 Uhr

• Samstag: 6 bis 21 Uhr

• Sonn- und Feiertag: 9 bis 18 Uhr

Saunagarten:

• Dienstag bis Freitag: Gemeinschaftssauna 10 bis 22 Uhr

• Samstag: Gemeinschaftssauna 10 bis 22 Uhr

• Sonn- und Feiertag:: Gemeinschaftssauna 10 bis 20 Uhr

Bei Fragen sind die Mitarbeiter an der Bad-Kasse unter der Telefonnummer 0651 717-2350 erreichbar. (tr)



