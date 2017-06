Bäume für Bolivien erradeln

TRIER. Radeln rund um den Dom, für den guten Zweck: Die Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier lädt am Montag, 19. Juni, im Rahmen des Stadtradelns 2017 zu einem Rad-Rundkurs um den Trierer Dom ein. Mit dieser Aktion der Bolivienpartnerschaft unterstützen Radfahrer und Sponsoren Baumpflanzprojekte in Bolivien.

“Fünf für einen – Radeln für Baumsetzlinge in Bolivien“: Teilnehmende suchen sich vorab Sponsoren. Diese spenden idealerweise fünf Euro für fünf gefahrene Runden – dafür gibt es einen Baumsetzling für Bolivien. Schüler in der bolivianischen Stadt El Alto pflanzen beispielsweise einen “Wald der Kinder“ und engagieren sich so für den Klimaschutz.

Teilnehmende treffen sich mit Helm und Rad um 18 Uhr am Domstein. Die Strecke führt vom Dom durch die Windstraße, vorbei an der Schellenmauer, der Mustorstraße, dann An der Meerkatz und durch die Liebfrauenstraße wieder zurück zum Dom. Rund einen Kilometer ist die Runde lang. Mitmachen kann jeder auf eigene Verantwortung, es gilt die Straßenverkehrsordnung. Der Arbeitskreis “Radfahren in Trier“ der Stadtverwaltung ist mit einem Info-Stand mit Tipps für Radler in Trier vor Ort.

Weitere Informationen gibt es bei der Diözesanstelle Weltkirche, Mustorstraße 2 in Trier, Tel.: 0651 7105-398, E-Mail: weltkirche@bistum-trier.de. (tr)



