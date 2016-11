Bahnübergang in Pfalzel gesperrt – Busumleitungen

TRIER. Wegen einer kurzfristigen Sperrung des Bahnübergangs in der Eltzstraße in Pfalzel werden die Linienbusse von Freitag, 18. November, sieben Uhr, bis einschließlich Sonntag, 20. November, umgeleitet. Die Linie 7 fährt ab Rothildisstraße eine Umleitung über Mühlenteich, große Unterführung, Mäusheckerweg und Hafenstraße zur Endstation im Trierer Hafen. Die Sternbuslinie 87 fährt durch die kleine Unterführung nach Pfalzel bis Pfalzeler Stern, von dort über Steinbrückstraße die normale Route weiter in Richtung Quint/Schweich. Für die Rückfahrten gelten die gleichen Umleitungen in umgekehrter Reihenfolge. Bei Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-luer273 zur Verfügung. (tr)

