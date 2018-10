Barley SPD-Spitzenkandidatin bei Europawahl?

TRIER/BERLIN. Bundesjustizminsterin Katarina Barley soll im Mai 2019 die Spitzenkandidatin der SPD bei der kommenden Europawahl werden. Das meldet das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”.

Nach den Informationen des Spiegels war Barley unter den Europapolitikern in der SPD seit Monaten die favorisierte Kandidatin. Dem Nachrichtenmagazin zufolge will die Parteiführung die Spitzenkandidatur Barleys noch in dieser Woche bekanntgeben.

Als erstes Nachrichtenorgan hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über diese Personalie berichtet. Eine offizielle Bestätigung dieser Nachricht steht allerdings noch aus. (-flo-)



