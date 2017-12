Barrierefreiheit – Zertifikat fürs Stadtmuseum

TRIER. Im Projekt “Barrierefreies Rheinland-Pfalz” der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH wurde das Stadtmuseum Simeonstift als barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung, Sehbehinderung und kognitiven Einschränkungen zertifiziert. Das Kennzeichnungssystem “Reisen für Alle – Barrierefreiheit geprüft” ist ein bundesweites Kennzeichnungssystem im Bereich Barrierefreiheit. Es wurde in mehrjähriger Zusammenarbeit und Abstimmung mit zahlreichen Betroffenenverbänden sowie allen touristischen Verbänden, Landesmarketing-Organisationen und weiteren Akteuren im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Projekte “Tourismus für Alle” entwickelt. Ziel dieser Initiative ist, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, attraktive Reiseziele für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zu bieten.

Das Stadtmuseum Simeonstift nimmt mit seiner breiten Palette an inklusiven und integrativen Angeboten eine Vorreiterrolle in der Vermittlung von Museumsinhalten an verschiedenen Zielgruppen ein. Nach der Schatzkammer, der Tourist-Information Trier und der Europäischen Kunstakademie ist das Stadtmuseum Simeonstift die vierte “Reisen für Alle”-zertifizierte Einrichtung in Trier. (tr)



Drucken