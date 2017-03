Basiskurs “Gewaltfreie Kommunikation”

TRIER. “Von Herzen Ja zu mir, zu meiner Wahrheit stehen und mich klar mitteilen“ lautet der Titel des Seminars in Gewaltfreier Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosen­berg, das die Arbeits­gemeinschaft Frieden am 1. und 2. April in Trier veranstaltet. Seminarzeiten sind Samstag zehn bis 18 und Sonntag zehn bis 14 Uhr im Seminarraum der AG Frieden, Pfützen­straße 1 in Trier. Die Seminarge­bühr beträgt 170 Euro. Anmeldung bis zum 21. März, weitere Infor­mationen unter agf-trier.de. Das Seminar wird von Christa Buschbaum und Karla Quint geleitet. (tr)



