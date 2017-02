Bassam Tibi: Europa ohne Identität?

ECHTERNACH. Perspektiven ändern und Horizonte erweitern – das ist das Anliegen der Vortrags- und Talkreihe ‟Horizonte‟ im Trifolion. Am Mittwoch, 1. März, spricht um 20 Uhr der in Syrien geborene Politikwissenschaftler Bassam Tibi zum Thema ‟Europa ohne Identität?”

Bassam Tibi, Jahrgang 1944, wuchs in Damaskus auf und lernte bereits als Kind den kompletten Koran auswendig. 1962 kam er nach Deutschland, wo er Sozialwissenschaft, Philosophie und Geschichte studierte – unter anderem bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno.

Der in Göttingen lebende und lehrende Professor Emeritus macht keinen Hehl daraus, dass ihm die Situation der Flüchtlinge Kopfzerbrechen bereitet. In einem Interview wurde Tibi vom ‟Luxemburger Wort‟ zu Angela Merkel und ihrem Satz ‟Wir schaffen das‟ befragt. Darin kritisiert Tibi, dass Deutschland mit der Öffnung der Grenzen seine Souveränität aufgegeben habe. Von 1,5 Millionen Menschen, die nach Deutschland kamen, seien lediglich 900.000 registriert worden. Die Flüchtlingswelle habe unglaublich viele Sicherheitsrisiken nicht nur nach Deutschland gebracht, was von der Kanzlerin und ihrer Umgebung aber negiert worden sei. Ihre Aussage ‟Wir schaffen das‟ zeuge von Ohnmacht und Ahnungslosigkeit. Früher sei er ein Wähler von Angela Merkel gewesen, heute spreche er ihr Kompetenz und Staatsräson ab. Tibi fordert die europäischen Politiker dazu auf ihre Grenzen zu verteidigen, statt durch FRONTEX den afrikanischen Menschenschmugglern Beihilfe in Form eines kostenlosen Taxiunternehmens zu leisten.

Der syrische Muslim Bassam Tibi wurde mit 28 Jahren Professor für Internationale Beziehungen in Göttingen. Tibi lehrte und forschte u.a. an der Universität Göttingen, in Harvard, an der Cornell University (Ithaca, New York), in Berkeley und Yale; daneben hatte er mehrfach DAAD-Gastprofessuren in Afrika und Asien inne. Ein Ruf an die Bilkent-Universität in Ankara wurde 2009 annulliert, nachdem er sich kritisch zur Türkei geäußert hatte. Seit 2014 hat er seine Lehrtätigkeit in wieder aufgenommen. Tibi gilt als Begründer der Islamologie und war und ist stets um die Förderung eines besseren Verständnisses des Islam bemüht, wofür ihm 1995 von Roman Herzog das Bundesverdienstkreuz erster Klasse verliehen wurde. Er ist Mitinitiator der arabischen Organisation für Menschenrechte und prononcierter Vertreter des Aufklärungs-Islam. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er durch seine zahlreichen Publikationen zum Islam.

Trifolion extra

In der Trifolion–Reihe ‟Horizonte‟ geht es um das Themengebiet ‟Frieden“ und seine Grundlagen. Unsere Welt scheint heute mehr denn je geprägt zu sein von politischen, ökonomischen und sozialen Krisen, von innerstaatlichen wie internationalen Kriegen, hierunter auch Konflikte zwischen Kulturen.

Das Trifolion möchte diesen Phänomenen nachspüren und der Frage nachgehen, ob eine friedliche und friedfertige Welt im zwischenmenschlichen wie im Bereich der Staaten möglich ist, oder ob Friede stets nur eine Utopie, als Abwesenheit von Krieg, bleiben wird. Wie können derzeitige Konflikte oder gar Kriege erklärt werden, was bedeuten sie für uns in Westeuropa und vor allem, wie lassen sie sich verhindern? (tr)

