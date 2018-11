TRIER. Seit dem 19. November erneuern die Stadtwerke Trier (SWT) die Leitungen in der Bahnhofstraße. Vom 26. November an muss deshalb die Rechtsabbiegespur aus Richtung Bahnhof kommend in die Bismarckstraße für den Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung über die Moltkestraße wird ausgeschildert. Voraussichtlich ab Anfang Dezember wird die Spur wieder freigegeben. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



