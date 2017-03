Bauarbeiten Ehranger Straße und Drosselweg

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) erneuern auf einer Strecke von insgesamt rund 1.000 Metern die Wasserleitungen in der Ehranger Straße und im Drosselweg in Trier-Ehrang und erweitern im Zuge dieser Maßnahme das Erdgasnetz. Die Arbeiten beginnen am 13. März und dauern voraussichtlich bis Ende 2017. Die Maßnahme wird in insgesamt neun Teilabschnitten mit zwei Kolonnen ausgeführt. In der Ehranger Straße wird der Verkehr einspurig mittels Ampelanlage an den rund 160 Meter langen Bauabschnitten vorbeigeleitet. Die Verkehrsführung im Drosselweg wird je nach Bauabschnitt angepasst und entsprechend ausgeschildert.

Die Stadtwerke bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



