TRIER-EHRANG. Die Stadtwerke Trier erschließen die Straße Im Linkenbachtal in Trier-Ehrang mit Erdgas und erneuern im Zuge dieser Arbeiten auch die Trinkwasserleitung. Für diese Maßnahme ist vom 26. November an bis voraussichtlich Jahresende 2018 eine halbseitige Sperrung der Friedhofstraße im Kreuzungsbereich Im Linkenbachtal erforderlich. Der Verkehr wird einspurig durch eine Ampel an der Baugrube vorbei geleitet. Die gesamte Maßnahme dauert bis Ende Juni 2019. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



