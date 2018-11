TRIER. Am Dienstag, 4. und Mittwoch, 5. Dezember, verlegen die Stadtwerke Trier (SWT) Glasfaserleitungen in der Güterstraße. Dazu muss ein Abschnitt von rund 100 Metern zwischen Gartenfeldstraße und Bergstraße halbseitig gesperrt werden. Die Güterstraße wird auf dem betroffenen Abschnitt zu Einbahnstraße in Richtung Gartenfeldstraße. Der Verkehr in Richtung Kürenz wird über Sachsenstraße und Bergstraße umgeleitet. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



