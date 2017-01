Bauarbeiten in der Hettnerstraße

TRIER. Für den Anschluss von mehreren Straßeneinläufen an den Hauptkanal wird die Hettnerstraße in Trier-Ost ab Dienstag, 31. Januar, bis Mitte Februar 2017 gesperrt. Anlieger können sowohl aus der Schützenstraße als auch aus der Hermesstraße kommend ihre Häuser erreichen. Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Auch das Parken in der Hettnerstraße ist während der Bauarbeiten nur eingeschränkt möglich. Für Fragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Rufnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)

