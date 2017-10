Bauarbeiten in der Jüdemerstraße ruhen

TRIER. Wegen eines plötzlichen personellen Engpasses bei der Baufirma ruhen derzeit die Straßenbauarbeiten nach Rathaus-Angaben am Heinz-Tietjen-Weg sowie in der Jüdemer- und Antoniusstraße. Die Arbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn werden voraussichtlich von Donnerstag, 2. November, an wieder aufgenommen. Die Sperrung der Straße bleibt bis dahin bestehen.

Bisher wurde der alte Fahrbahnbelag abgefräst, die Aufbringung des neuen Belages steht noch aus. Die Instandsetzung der Straßen steht im Zusammenhang mit der Aufwertung der Ecke Jüdemerstraße/Karl-Marx-Straße/Brückenstraße zu einem Platz mit Aufenthaltsqualität und Erinnerungsort an Karl Marx. Die Bauarbeiten hierfür beginnen voraussichtlich am 20. November und dauern bis März 2018. (tr)



