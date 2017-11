Bauarbeiten in der Schönbornstraße

TRIER. Die Leitungsarbeiten in der Schönbornstraße rücken von Montag, 20. November, an in den nächsten Bauabschnitt. Dann werden die Erdgasleitungen im Bereich der Bahnunterführung Schönbornstraße erneuert. Wegen der engen Platzverhältnisse gilt eine Einbahnstraßenreglung von der Güterstraße in Richtung Kürenzer Straße und Schöndorfer Straße. Dieser Bauabschnitt dauert bis zum 8. Dezember. Bei Fragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung.

Busumleitung

Wegen der Einbahnstraßenregelung fahren die Busse der Linien 3, 13 und 83 sowie die derzeit noch aus der Sickingenstraße umgeleiteten Linien 4, 14 und 85 vom 20. November bis zum 8. Dezember in Richtung Höhenstadtteile eine Umleitung über Kürenzer Straße, Schönbornstraße, Schöndorfer Straße, Wasserweg und Avelsbacher Straße. Die Busse bedienen alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke. Die Haltestellen in der Domänenstraße in Richtung Höhenstadtteile werden aufgehoben. Für die Fahrten in Richtung Innenstadt gilt die gewohnte Route durch die Domänenstraße in Richtung Hauptbahnhof.

Bei Fragen zu den Busumleitungen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717273 zur Verfügung. (tr)



