Bauarbeiten in Heiligkreuz

TRIER. Zwischen dem 6. November und Mitte Dezember 2017 erneuern die Stadtwerke Trier die Versorgungsleitungen rund um die Stromverteileranlage Metzer Allee (gegenüber der Einfahrt in die Stauffenbergstraße) in Heiligkreuz. Die Arbeiten finden auf dem Gelände der Anlage sowie in der De-Nys-Straße, der Stauffenbergstraße und Metzer- und Hans-Böckler-Allee überwiegend im Gehwegbereich statt. Fahrzeuge werden je nach Baufortschritt vor Ort an der Baumaßnahme vorbei geleitet. Zur Kreuzung der Wisportstraße wird zeitweise eine Ampelregelung erforderlich. Teilweise werden Fußwege gesperrt. Bei Fragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 gerne zur Verfügung.

Neue Leitungen in der Bernhardstraße

Die Stadtwerke Trier erneuern und erweitern von Montag, 6. November bis Mitte Dezember 2017 die Strom-, Beleuchtungs- und Glasfaserinfrastruktur in der Bernhardstraße (auf dem Abschnitt zwischen Metze Allee und Hausnummer 15) in Heiligkreuz. Fahrzeuge werden einspurig mittels Ampelregelung an der Baumaßnahme vorbei geleitet. Für die abschließenden Asphaltarbeiten zur Wiederherstellung der Straßenoberfläche wird eine mehrtägige Vollsperrung erforderlich. Bei Fragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



