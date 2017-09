Bauarbeiten in Pallien

TRIER. Von Mitte Oktober an setzen die die Stadtwerke die Leitungsarbeiten in Pallien fort. Im zweiten Bauabschnitt werden die Wasser-, Gas- und Stromleitungen in folgenden Straßen erneuert: Magnerich-, Victoria-, Augustastraße und Im Hospitalfeld. Die Ausführung erfolgt bis Oktober 2018 in mehreren Teilabschnitten. Der Verkehr wird je nach Bauabschnitt vor Ort umgeleitet. Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



