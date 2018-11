TRIER. Die Stadtwerke Trier verlegen in Zewen in den Straßen Im Biest, Oberkirch sowie in dem angrenzenden Wirtschaftsweg eine bestehende Mittelspannungs-Freileitung in den Boden. Die Arbeiten beginnen Mitte November und dauern je nach Witterung bis Ende Februar 2019. Die Verlegung erfolgt sowohl in offener Bauweise als auch unterirdisch im Bohrspülverfahren. Die Arbeiten werden eng mit den Anliegern vor Ort abgestimmt. Der Verkehr wird nur geringfügig beeinträchtigt. Kurzzeitige Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Fragen unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. (tr)



