Baudezernent Ludwig: “Wir wollen schleunigst bauen”

TRIER. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Stadtrat wieder einmal mit der Sporthalle am Mäusheckerweg. Anlass dazu war eine Anfrage der AfD, die von Baudezernent Andreas Ludwig über den Stand der aktuellen Planungen informiert werden wollte. Dabei bezog sich der Vorsitzende der AfD-Fraktion Michael Frisch auf ein Schreiben vom Vorsitzenden des Sportkreises Trier, Michael Marxheim, an die Stadtverwaltung.

Die überarbeiteten Pläne zum Bau der Halle würden seit Januar 2018 vorliegen, antwortete der Dezernent. Der Baubeschluss sei für die Stadtratssitzung am 14. März vorgesehen Dabei gehe man von Gesamtkosten in Höhe von 9,8 Mio. Euro aus, so Ludwig. Mitte des Jahres, so seine Prognose, könnte der Baubeginn sein. Als Termin für die Fertigstellung visiert das Dezernat Februar 2020 an.

Er teile sehr wohl die Sorge des Sportkreis-Vorsitzenden hinsichtlich der zu befürchtenden Hallen-Engpässe für die Trierer Sportvereine. Das Problem sei leider nicht neu und habe auch schon in der Vergangenheit bestanden. Dank des großen Verständnisses und der Improvisation der Sportvereine habe man in den meisten Fällen vorübergehende Ausweich- und Ersatzmöglichkeiten schaffen können. “Mit der nunmehr anvisierten Ersatzneubauten der Hallen am Mäusheckerweg als Dreifeldhalle, der Turnhallen auf den Bezirkssportanlagen Trier-West und Feyen als Zweifeldhallen, sowie den in Kürze abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen in der vereinseigenen Toni-Chorus-Halle des Postsportvereins Trier kann dieser Situation in absehbarer Zeit entgegengewirkt werden”, stellte der Baudezernent in Aussicht. Dadurch würden sich die Hallen-Engpässe deutlich reduzieren, was insbesondere den ballsporttreibenden Sportvereinen langfristige Perspektiven eröffne.

Ob das Dezernat bei der Mäusheckerhalle Möglichkeiten zur Kostensenkung sehe, wollte Michael Frisch noch wissen. Wobei er sich abermals auf das Schreiben von Michael Marxheim bezog, der andere Städte benannt hatte, die ähnliche Sporthallen für deutlich weniger Geld realisiert hätten.

In der Tat habe die Gebäudewirtschaft der Stadt Trier (GWT) die vorgetragenen Beispiele zum Anlass für eine ausführliche Vergleichsrecherche genommen, bestätigte Andreas Ludwig. Allerdings sei die Situation beispielsweise in der Stadt Schwelm nicht mit der in Trier vergleichbar. Dort baue ein privater Investor, der nicht im gleichen Umfang dem Vergaberecht unterliege, wie das bei einer Kommune wie Trier der Fall sei. Zudem müsse Schwelm lediglich Mietkosten für die Halle zahlen. Dazu komme, dass die Halle am Mäusheckerweg mit Mitteln des Zukunfts-Investitionsprogramms (ZIP) gefördert werde. Eine Voraussetzung dafür sei, dass ein besonderer Wert auf architektonische und städtebauliche Aspekte gelegt werde. “Wir wollen schleunigst bauen und den Zustand beenden, dass Schulen und Vereine ständig auf andere Hallen ausweichen müssen”, bekundete der Baudezernent seine Absicht. (rl)



