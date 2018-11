TRIER. Die Stadtwerke verlegen in Trier-Ehrang im Bereich August-Antz-Straße und Gartenstraße in Trier-Ehrang neue Strom- und Glasfaserleitungen zur Anbindungen des Krankenhauses. Daher wird die Gartenstraße ab Montag 26. November, bis voraussichtlich Freitag 7. Dezember, in Fahrtrichtung Stadt für den Verkehr gesperrt. Die Busse der Linie 8 und 87 in Richtung Quint fahren die normale Route. Aus Richtung Schweich/Quint kommend, fahren die Busse bis Bettemburgstraße die normale Route, dann weiter über Niederstraße, Kyllstraße und ab Peter-Roth-Platz wieder die normale Route. Die Haltestelle Mutterhaus Ehrang wird während der Baumaßnahme aufgehoben und an die Ersatzhaltestelle in der Niederstraße verlegt.

Die SWT bitten um Verständnis und stehen bei Fragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651/717-1623 zur Verfügung. Für Fragen rund um die Busumleitung sind die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage unter der Telefonnummer 0651/717273 erreichbar. (tr)



