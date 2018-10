Baumaßnahme der SWT in Trier-Ehrang

TRIER. Die Stadtwerke erneuern ab dem 5. November 2018 die Trinkwasserleitungen in der Straße im Linkenbachtal in Trier-Ehrang. Im Zuge der Bauarbeiten werden insgesamt auch neun Häuser an die Erdgasinfrastruktur angeschlossen.

Die neuen Leitungen werden in vorhandene Rohre eingezogen. Deshalb sind keine offenen Gräben sondern lediglich sogenannte Einziehgruben erforderlich. Für die Kreuzung der Friedhofstraße wird der Verkehr in den ersten Wochen der Maßnahme einspurig durch eine Ampel an der Baugrube vorbei geleitet. Die gesamte Maßnahme dauert bis Ende Juni 2019.

Die Stadtwerke Trier bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



