Baumaßnahme Diedenhofener Straße

TRIER. Die Stadtwerke Trier bauen ihr Glasfasernetz in der Diedenhofener Straße aus (von der Luxemburger Straße in Richtung Mosel bis Hausnummer 26). Gebaut wird von Anfang Juli bis Mitte Oktober 2017 in drei Bauabschnitten, wobei die neuen Leitungen teilweise in bestehende Leerrohre eingezogen werden können.

Der Verkehr kann zweispurig an den jeweiligen Baufeldern vorbei fahren. Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



