TRIER. Die Stadtwerke Trier verlegen ab Montag, 31. Juli 2017 einen Kanalhausanschluss in der Ruwerer Straße Höhe Hausnummer 39 in Ruwer. Der Verkehr wird einspurig ohne Ampelregelung an der Baumaßnahme vorbei geleitet.Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Freitag, 4. August 2017.

Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



