TRIER. Die Stadtwerke erneuern in der nächsten Woche vom 3. bis 5. Juli 2017 einen Wasserhausanschluss in der Straße Porta-Nigra-Platz (zwischen Petrusstraße und Paulinstraße). Der Verkehr kann über die Busspur an der Baumaßnahme vorbei fahren.

Bei Rückfragen zu Baumaßnahmen stehen die Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. (tr)



