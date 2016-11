Behelfsbrücke in Ehrang wird demontiert

TRIER. Die Arbeiten an der neuen Kyllbrücke in Ehrang und die Anbindung der B 422 an die Kyllstraße mit einem Kreisverkehrsplatz werden bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Das teilt das Rathaus am heutigen Montag mit. Zuvor muss die Behelfsbrücke zurückgebaut werden. Am Montag, 14. November, beginnt der Rückbau: Von Montag, 22, bis Dienstag, sechs Uhr, wird die Behelfsbrücke mit zwei Mobilkränen ausgehoben und auf die neue Kyllbrücke zur Demontage aufgelegt. Hierfür wird die Servaisstraße im Bereich des Bahnübergangs voll gesperrt. (tr)

