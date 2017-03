Berger neue SPD-Chefin im Westen

TRIER-WEST. Der SPD-Ortsverein Trier-West/Pallien hat auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Neue Vorsitzende wurde die 47-jährige Stadträtin Monika Berger. Sie wird von zwei Stellvertretern unterstützt: von Hubert Weis, der in seinem Amt bestätigt wurde, und von Sven Sommer, der neu in die Vorstandsarbeit einsteigt. Ralph Adrian wurde als Kassierer wiedergewählt, ebenso wie Ortsbeiratsmitglied Karin Scholzen-Koch als Beisitzerin. Den neuen Vorstand ergänzen: Matthias Hoppstetter, bisheriger stellvertretender Vorsitzender und ebenfalls Ortsbeiratsmitglied, sowie zwei Neumitglieder, Marc Borkam und Sören Schulz, alle drei als Beisitzer. Die Wahlen erfolgten jeweils einstimmig.

Berger dankte dem bisherigen Vorsitzenden, David Praum, für dessen Engagement in den vergangenen zwei Jahren. Der Student geht für ein Semester ins Ausland und wird zudem in einen anderen Stadtteil umziehen. Darum stand er für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung. Berger betonte ferner, dass der scheidende Vorstand in den letzten zwei Jahren “sehr gute Aufbauarbeit geleistet und den Ortsverein neu belebt hat”.

Neben dem Engagement für den Stadtteil sei viel Wert auf gemeinschaftliche Aktivitäten gelegt worden, zu denen nicht nur Mitglieder, sondern explizit auch Gäste eingeladen waren. “Das trägt nun Früchte”, so Berger. “Der Zuwachs bei den Neumitgliedern liegt ja ganz im Bundestrend”, sagt die neue Vorsitzende. “Mich freut besonders, dass sich bei uns drei von ihnen direkt zur aktiven Mitarbeit im Vorstand entschieden haben. Wir haben jetzt eine tolle Mischung aus erfahrenen alten Hasen und viel frischem Wind – beste Voraussetzungen, um in ein wichtiges Wahljahr durchzustarten.”

Auch wenn es in Trier-West, unter anderem dank des Engagements der SPD auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene endlich gut vorangehe, gebe es noch viel zu tun”, so Berger. “Es ist wichtig, dass die demokratischen Parteien im Stadtteil zusammenhalten und Fortschritte für die sich oft noch abgehängt fühlende Bevölkerung erreichen, damit AfD und rechtsextreme Kräfte sich nicht weiter ausbreiten”, betonte Berger.

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat um 20 Uhr im Hotel-Restaurant Feilen-Wolff, Kölner Str. 22. Mitglieder und Gäste sind jederzeit willkommen. (tr)



