TRIER. Nach oft monatelanger Auszeit aufgrund einer seelischen Erkrankung, nach Krankenhausaufenthalt, nach Reha-Klinik-Aufenthalt, nach ambulanter Therapie ist die Rückkehr ins alte Arbeitsverhältnis oder in ein neues Arbeitsverhältnis sowohl für Betroffene als auch für Arbeitgeber und Kollegen nicht leicht. Die dritte Veranstaltung in der Reihe “Beruflicher Wiedereinstieg nach oder mit Depression” wird Ihren Schwerpunkt bei der Vorstellung und Diskussion der ambulanten Rehabilitationsmöglichkeiten haben − informativ sowohl für betroffene Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder auch Personalverantwortliche. Die Referenten sind Pia Reichard, AHG Klinken Daun, Frank Hauser, Psychologe im Integrationsdienst der Caritas in Trier, und Alfred Simon, Rehaberater bei der Agentur für Arbeit. Termin: Donnerstag, 10. November, 18 bis 20 Uhr, im Raum 5 der Volkshochschule am Domfreihof. (tr)

