Berufseinstieg bei Zoll und Bundespolizei

TRIER. Wer bei Bundespolizei oder Zoll arbeiten möchte, muss viele Voraussetzungen erfüllen. Denn der Arbeitsalltag der Beamten ist abwechslungsreich und anspruchsvoll zugleich. Sie sind Gefahren ausgesetzt, wenn sie sich zum Beispiel um die Sicherheit auf Straßen oder an Grenzen kümmern, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten verfolgen oder in Konfliktsituationen deeskalieren. Welche Aufgabenfelder es bei der Bundespolizei und dem Zoll gibt und wie die Einstellungsvoraussetzungen in den unterschiedlichen Berufsbildern aussehen, erfahren interessierte Bewerber am 6. April im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Trier (Dasbachstraße 9). Von 15 bis 18 Uhr erklären die Mitarbeiter der beiden Behörden, was bei einer Bewerbung zu beachten ist und wie man sich auf Einstellungs- und Auswahltests vorbereiten kann.

Zwischen 15 und 16.30 Uhr stellt sich zunächst die Bundespolizei als Arbeitgeberin vor, bevor im Anschluss daran, zwischen 16.30 und 18 Uhr, ein Beamter des Zolls Fragen von interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen beantwortet.

Weitere Informationen gibt es im BiZ unter 0651/205-5000 oder trier.biz@arbeitsagentur.de. (tr)



