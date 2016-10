Berufsperspektiven für Frauen in der Lebensmitte

TRIER. Für viele Frauen mittleren Alters ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wieder in den Beruf zurückzukehren oder sich neu zu orientieren. Sie möchten arbeiten, befürchten aber, auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht zu werden – völlig zu Unrecht. Die Veranstaltung “Frauen in der Lebensmitte – Starten Sie durch”, die am 8. November von neun bis elf Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Trierer Arbeitsagentur stattfindet, macht Frauen in den besten Jahren Lust darauf, Lebenserfahrung als Chance zu begreifen.

Die Referentin Stefanie Valcic-Manstein zeigt den Teilnehmerinnen Wege auf, Selbstzweifel abzubauen und Vertrauen in das eigene Können zu stärken, motiviert sie, selbstbewusst mit ihren Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt aufzutreten und gibt ihnen Tipps für eine erfüllende Gestaltung der Berufstätigkeit.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessentinnen kommen einfach ins Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Dasbachstraße 9 in Trier. Infos zu der Veranstaltung gibt es bei Martina Tiné, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Telefon 0651/205 5301. (tr)