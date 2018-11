TRIER. Alle Eltern, Frauen, Paare und Familien, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate ein Kind durch eine Fehlgeburt verloren haben, sind zum ökumenischen Wortgottesdienst und zur Bestattung der Kinder am 28. November 2018 in die Basilika St. Matthias in Trier eingeladen. Der Gottesdienst beginnt um elf Uhr in der Krypta der Abteikirche St. Matthias, anschließend findet die Bestattung auf dem angrenzenden Friedhof St. Matthias statt.

Seit mehreren Jahren werden Kinder, die starben, bevor sie geboren wurden, auf dem Friedhof St. Matthias im Rahmen einer Sammelbestattung beigesetzt. Dies beruht auf einer Initiative des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen und der Elterninitiative “Sternenkinder”. Somit haben die betroffenen Eltern und Familien einen Platz, an dem sie sich von ihren Kindern verabschieden und sich an sie erinnern können. Alle betroffenen Eltern und ihre Familien – egal welcher Religion oder Konfession – sind dazu eingeladen. (tr)



