TRIER. Die SMW-Saar Mosel Winzersekt GmbH hat eine internationale Fachjury überzeugt und den Titel “Bester Sektproduzent Deutschland 2017” erhalten. “Wir freuen uns vor allem auch für unsere qualitätsbewussten Mitgliedsweingüter”, bestätigt Adolf Schmitt, Geschäftsführer der SMW, die Auszeichnung durch die Deutsche Wein Marketing GmbH, kurz DWM. In der Gruppe der “Golden League“ errang die Trierer Sektkellerei diesen Sieg im Rahmen eines internationalen Qualitätswettbewerbs in Berlin.

In einer Blindverkostung wurden Wein-, Sekt- und Schaumweinproduzenten von sachkundigen Prüfern nach dem 100-Punkte-Schema bewertet. Der Wettbewerb wird nach den strengen Regeln und unter Kontrolle der OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) durchgeführt. In der Kategorie: “Bester Sektproduzent Deutschland 2017” konnten die Trierer, die ihren Sekt nach der klassischen Methode der Flaschengärung veredeln, die Tester begeistern.

Langes Hefelager und klassische Flaschengärung

“Diese Auszeichnung motiviert uns und passt zu den stetig steigenden Umsätzen in unserer Sektkellerei. Unsere Kunden schätzen die hohe Qualität des Winzersektes. Beim Einkauf des Grundweins achten wir auf eine selektive Handlese und eine Ganztraubenpressung mit geringem Druck“, erklärt Adolf Schmitt das Erfolgsgeheimnis und fügt hinzu: “Die Grundlage für die Qualität bilden die Grundweine unserer Mitgliedsweingüter; die anschließende Veredelung in unseren Kellern zu Sekt mit langer Hefelagerung vollendet dann den Genuss für die Verbraucher.“

Alle Flaschen werden konsequent im klassischen Flaschengärverfahren (vergleichbar wie in der Champagne) hergestellt und nach wie vor handgerüttelt. Aktuell produziert die SMW mit ihren 80 Mitgliedsbetrieben rund 300.000 Flaschen Sekt pro Jahr in Trier. Neben den deutschen qualitätsorientierten Kunden steigt erfreulich die Nachfrage aus dem asiatischen und skandinavischen Raum.

Nach dem Motto “Nur guter Sekt wird durch eine lange Flaschenlagerung auf der Hefe immer besser” bietet die SMW einzigartige Sekte ab dem Jahrgang 1990 mit 27 Jahren Hefelager an. (tr)



