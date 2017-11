Bestsellerautorin Stefanie Stahl liest im Kasino

TRIER. Am Sonntag, 26. November, stellt die Bestsellerautorin Stefanie Stahl ihr neuestes Buch “Jeder ist beziehungsfähig” auf Einladung der Buchhandlung Stephanus um 11 Uhr im Kasino am Kornmarkt vor.

Sie ist bei den Paperback-Ausgaben eine der erfolgreichsten, vielleicht sogar die erfolgreichste Sachbuch-Autorin der jüngeren Zeit: Stefanie Stahl. Seit 2016 führt sie mit ihren Büchern in diesem Segment permanent die Spiegel-Bestsellerlisten an. Und sie lebt in Trier, wo sie als Psychotherapeutin und Coach beruflich tätig ist.

Vor wenigen Wochen ist ihr siebtes Buch erschienen und dank der großen Nachfrage gleich nach Erscheinen sofort auf Platz drei der Spiegel-Bestsellerliste geklettert.

Mit ihrem unterhaltsamen und verständlichen Stil nimmt die Autorin die Menschen von der ersten Seite an mit. Stahl will nach eigener Aussage mit ihrer Literatur die Menschen in ihrer Persönlichkeit stärken, beziehungsfit machen und mithelfen, Bindungsprobleme zu überwinden.

Karten für diese Lesung gibt es für 15 Euro bei der Buchhandlung Stephanus, zudem besteht die Möglichkeit der Reservierung unter veranstaltungen@stephanus.de.



