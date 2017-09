Bettensteuer – Dehoga will klagen, Leibe gelassen

TRIER. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Rheinland-Pfalz will gegen die von der Stadt Trier angekündigte Bettensteuer klagen, sollte der Stadtrat am kommenden Donnerstag die geplante Steuer beschließen. Dehoga-Präsident Gereon Haumann kündigte die Klage gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) an. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD), der sich von der Steuer rund 700.000 Euro Mehreinnahmen erhofft, sieht der angekündigten Klage gelassen entgegen. “Dass es Klagen gegen die Steuer geben würde, kommt angesichts der Vorgeschichte für uns nicht überraschend. Wir halten die Satzung für rechtssicher und sehen Klagen daher gelassen entgegen. Ich gehe davon aus, dass der Stadtrat die Beherbergungssteuer am Donnerstag mit großer Mehrheit beschließen wird”, sagte Leibe auf reporter-Anfrage. Nach Auffassung des Rathauses ist der Dehoga als Verband ohnehin nicht klageberechtigt (siehe Extra).

Trier ist laut Dehoga die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die eine Bettensteuer für Übernachtungen einführen will. Vom 1. Januar 2018 an will sie von Hotels, Pensionen und privaten Vermietern eine Steuer von 3,5 Prozent des Übernachtungspreises verlangen. Jährlich zahlt die Stadt mehr als zwei Millionen Euro Tourismusförderung, ein Teil davon soll nun durch die Bettensteuer zurück in die Stadtkasse fließen. “Wir werden nochmals bis zum Bundesverwaltungsgericht gehen. Wenn Trier sich erneut eine Blamage holen will – bitteschön!”, sagte Haumann der dpa. 2012 war der erste Versuch Triers, eine Bettensteuer zu verlangen, vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nach Klagen von Hoteliers gekippt worden.

“Der Dehoga war von Anfang an in die Beratungen zur Bettensteuer eng eingebunden”, betont Rathaussprecher Michael Schmitz gegenüber dem reporter. Michael Scheuring, der Trierer Verbands-Vertreter, sei zu allen Sitzungen eingeladen worden, habe auch mehrere Termine besucht und sich konstruktiv an der Diskussion beteiligt, so Schmitz. Bereits Mitte September hatte das Rathaus mitgeteilt, die Gespräche seien “in enger Abstimmung mit den Vertretern von betroffenen Betrieben, Gastro-Verbänden und der Industrie- und Handelskammer (IHK)” geführt worden.

Mit 3,5 Prozent Steuer bewegt Trier sich nach Angaben der Stadt am unteren Rand der Beherbergungssteuern in Deutschland: Lüneburg verlange vier Prozent, Münster 4,5 Prozent, Berlin, Bonn, Freiburg, Köln jeweils fünf Prozent, Dresden 6,6 Prozent und Dortmund sogar 7,5 Prozent, teilt Schmitz am heutigen Freitag mit.

Besteuert werden in Trier die Übernachtungen ohne Nebenkosten wie etwa der Frühstückspreis oder ein Parkplatz. Steuerpflichtig sind laut Satzung Beherbergungsbetriebe, aber auch Privatleute. Es handelt sich also um Hotels, Pensionen, Jugendherbergen, Ferienwohnungen, Motels, Campingplätze, Reisemobilplätze, Schiffe oder ähnliche Einrichtung. Steuerpflichtig sind aber auch Privatleute, die die eigene Wohnung oder einzelne Zimmer beispielsweise über Internetportale zur Übernachtung anbieten. Besteuert werden bis zu sieben Übernachtungen. Berufsbedingte Übernachtungen werden von der Abgabe befreit sein. (et)

Extra

Ergänzend teilt das Rathaus am Freitag mit: “Der Kläger ist klagebefugt, wenn er geltend macht, in eigenem subjektivem Recht verletzt zu sein. Es handelt sich dabei um eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Sofern keine Verletzung in subjektiven Rechten vorliegt, wird die Klage bereits als unzulässig abgewiesen. Auf das Erfordernis der Verletzung in eigenen Rechten kann nur verzichtet werden, wo ein Gesetz Dritten (beispielsweise einem Verband) ein Klagerecht einräumt, was hier nicht gegeben ist. Eine Verbandsklage ist daher unseres Erachtens nicht zulässig. Der Dehoga kann jedoch eine Musterklage eines Mitgliedes unterstützen.” (et)



