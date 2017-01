Bewerbungsfrist für Informatik-Studium verlängert

TRIER. Bis zum 31. Januar haben alle Fernstudieninteressierten, die sich berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten, noch Gelegenheit, sich für das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier zu bewerben. Die HS Trier bietet den Studiengang in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) an − die ZFH hat die Anmeldefrist für alle weiterbildenden Fernstudiengänge bis zum 31. Januar verlängert.

Qualifizierte Informatiker sind in nahezu allen Branchen gefragt – sei es in der Automobilindustrie, der Medizintechnik, im Maschinen-und Anlagenbau oder in der Wirtschaft und der Finanzbranche. Wer sich in Informatik weiterqualifiziert, hat beste Perspektiven am Arbeitsmarkt.

Das Master-Fernstudium Informatik ist ein weiterbildendes, anwendungsorientiertes Studium. Es bietet Interessentinnen und Interessenten mit informatikferner Ausbildung, die täglich mit Informatikthemen zu tun haben, die Möglichkeit eines qualifizierten Quereinstiegs mit akademischem Abschluss. Interessierte können sich sowohl in einzelnen Modulen gezielt weiterqualifizieren als auch ein komplettes Studium mit dem Master of Computer Science abschließen. Sie lernen alle behandelten Fachgebiete gründlich und umfassend kennen, denn alle Module beschäftigen sich jeweils mit einem Thema und behandeln den Lehrstoff tiefgehend und detailliert.

Dabei haben sie die Möglichkeit, zunächst ein Modul zu belegen und nach jedem Semester zu entscheiden, ob sie weiterstudieren möchten. Nach erfolgreichem Abschluss besitzen sie aktuelle Fachkenntnisse der Informatik. Gleichzeitig sind sie in der Lage, dieses Wissen unter Nutzung wissenschaftlicher Methoden und Erkenntnisse auf bekannte und neue Probleme anzuwenden. Der Master-Fernstudiengang Informatik bereitet somit auf eine anspruchsvolle Berufstätigkeit mit guten Jobaussichten vor.

Berufsbegleitende Weiterbildung steht auch bei Arbeitgebern hoch im Kurs, da studierende Mitarbeiter meist hochmotiviert sind und zielgerichtet studieren. Sie verfügen über ein gutes Zeitmanagement und haben Organisationstalent – Soft Skills, die in jedem Job gefragt sind. Darüber hinaus können berufstätige Studierende Fälle aus der Praxis im Studium reflektieren und umgekehrt ihre neuen Kenntnisse direkt am Arbeitsplatz einbringen.

Details zum Fernstudium Informatik: fernstudium.hochschule-trier.de und zfh.de. (tr)

