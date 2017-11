Bibliotheksförderer stellen sich vor

TRIER. Zu ihrer Jahresversammlung lädt die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Trierer Stadtbibliothek alle Mitglieder, aber auch interessierte Gäste für Mittwoch, 29. November, 18 Uhr, in den Lesesaal an der Weberbach ein. Nach dem offiziellen Teil setzt sich Bibliotheksdirektor Professor Michael Embach bei freiem Eintritt in einem Vortrag mit der Frage auseinander, ob das Ada-Evangeliar auf dem Weg zum Weltdokumentenerbe ist. (tr)



Drucken