Biblische Lieder und Kantaten

REGION. Geistliche Lieder und Kantanten sind Balsam für die Seele an trüben Novembertagen und stimmen musikalisch auf die Adventszeit ein. Und so präsentiert das Ensemble Camerata Cusana mit Bariton Tobias Scharfenberger unter der Leitung von Wolfgang Lichter Werke von Johann Sebastian Bach (Ich habe genug, BWV 82), Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart und Anton Dvorák (Biblische Lieder, opus 99) am Sonntag, 20. November, 15 Uhr, in der Pfarrkiche St. Michael in Bernkastel-Kues. Weitere Solisten sind Alexander Kaul (Oboe) und Michael Meyer (Orgel).

Tobias Scharfenberger wuchs in Hamburg und Trier auf und erhielt seine Gesangsausbildung zunächst privat bei Vera Illieva sowie an den Musikhochschulen von Hannover und Karlsruhe. Als freischaffender Opern- und Konzertsänger ist er national und international tätig. Neben Gastengagements an wichtigen deutschen Bühnen (darunter Komische Oper Berlin, Aalto-Musiktheater) sang er vielfach in Italien sowie den Niederlanden, Luxemburg, Spanien, Russland, Tschechien, Israel, der Schweiz und Australien. Scharfenbergers umfangreiche Konzerttätigkeit führte zur Zusammenarbeit mit so namhaften Dirigenten wie Zubin Mehta, Kent Nagano, Wolfgang Sawallisch, Jeffrey Tate, Stefan Soltesz, Ivor Bolton, Christoph Poppen und Howard Arman. Ab 2017 ist er kaufmännischer Geschäftsführer des Mosel Musikfestivals und designierter Intendant.

Eintritt: 18 Euro inkl. VVK bei freier Platzwahl