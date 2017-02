Bigband-Sound zugunsten wohnungsloser Menschen

TRIER. Am Donnerstag, 23. März, gastiert um 20 Uhr auf Einladung des Rotary Clubs Trier das Musikkorps der Bundeswehr in der Europahalle. Das repräsentative Konzertorchester begleitet den protokollarischen Ehrendienst wie Staatsempfänge des Bundespräsidenten und ist in vielen europäischen Ländern zu Gast, immer mit großer musikalischer Vielfalt.

In Trier stehen zwei Stunden orchestrale Meisterwerke klassischer und schottischer Musik, eine sinfonische Dichtung, sinfonische Märsche, Originalkompositionen für Blasorchester, Konzertmärsche und Klassiker der Filmmusik auf dem Programm. Durch die außergewöhnliche Ergänzung der Holz- und Blechblasinstrumente, zum Beispiel mit Harfe und Streichern, schaffen die 63 Berufsmusiker faszinierende Klangwelten.

Bei jährlich rund 50 Konzerten begeistert das Musikkorps mit breit gefächertem Repertoire auf höchstem Niveau im In- und Ausland. Es ist einer der renommiertesten Klangkörper in der Blasorchestermusik.

Die Erlöse des Benefizkonzertes kommen wohnungslosen Menschen der Region und rotarischen Hilfsprojekten zu Gute.

Tickets sind erhältlich bei Ticket Regional; Eintrittskarten gibt es ab 17,60 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr. (tr)



Drucken