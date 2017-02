TRIER. Die Jahresbilanzen 2016 für die städtischen Geschwindigkeitskontrollen sowie für den Verkehrsüberwachungsdienst sind zwei Themen in der nächsten Sitzung des zuständigen Dezernatsausschusses am Dienstag, 14. Februar, 17 Uhr, Rathaussaal am Augustinerhof.

Weitere Themen sind die künftige Hauptfeuerwehrwache und die Erneuerung der EDV in der Integrierten Leitstelle der Trierer Berufsfeuerwehr. (tr)

Drucken