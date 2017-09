TRIER. In seiner nächsten Sitzung am Freitag, 15. September, 16 Uhr, Großer Rathaussaal, diskutiert das Trierer Jugendparlament die Bilanz seiner sommerlichen Veranstaltungen: der Völkerball-Cup, das Tschick-Open-Air-Kino auf dem Tufa-Gelände sowie die Podiumsdiskussion #Blickpunkt im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. September. (tr)



