Bilanz für Nord- und Südbad

TRIER. Das Nordbad verzeichnet am Ende der diesjährigen Saison mit rund 64.500 Besuchern das beste Ergebnis der vergangenen fünf Jahre. Durchschnittlich ziehen 61.000 Besucher dort ihre Bahnen. Die Besucherzahl im Südbad lag mit rund 72.500 unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre mit rund 77.000 Gästen.

Laut Matthias Ulbrich vom städtischen Amt für Schulen und Sport geht der Sommer 2016 damit als durchschnittliche Saison in die Statistik ein. ″Dank eines guten Abschlusses mit konstant sommerlichen Temperaturen in der letzten Ferienwoche bis weit in den September hinein konnten die schlechten Wetterbedingungen und die damit verbundenen geringeren Besucherzahlen im Mai und Juni sowie großen Teilen des Julis weitestgehend ausgeglichen werden″, betont Ulbrich. (tr)