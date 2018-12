“Bilder, die miteinander zu sprechen scheinen”

TRIER. Die in Wuppertal lebende Künstlerin Eilike Schlenkhoff hat mit ihren Arbeiten den diesjährigen Ramboux-Preis der Stadt Trier gewonnen. Damit setzte sich die 34-Jährige gegen ihre Mitbewerber Tina Dunkel (Dortmund), David Ebner (Berlin), Kerstin Mörsch ((Köln), Nikolas Müller (Trier und Köln), Sandra Trösch (Wiesbaden) und Esther Wiswe (Nasingen/Eifel) durch.

Seit 2008 stellt Eilike Schlenkhoff aus, Preise hat sie laut ihrer Biographie schon etliche erhalten. Aber der Ramboux-Preis hat für sie einen ganz besonderen Stellenwert. Das liegt zum einen daran, dass Schlenkhoff eigentlich ein Eifeler Mädchen ist. Zwar wurde sie 1984 in Herne geboren, wuchs aber in Bitburg auf und ging in Biesdorf zur Schule. Die Nähe zu Trier ist ihr also nicht fremd.

Der zweite Grund ist leicht nachvollziehbar: “Noch nie zuvor hatte ich die Möglichkeit, einen derart großen und freien Raum alleine für meine Arbeiten nutzen zu können. Das ist der schönste Raum, den sich eine Künstlerin für die Ausstellung ihrer Arbeiten wünschen kann”, sagte sie gegenüber dem reporter.

Förderung des künstlerischen Nachwuchses

Und in der Tat bietet die zweite Etage im Stadtmuseum Simeonstift, in dem die Arbeiten der diesjährigen Ramboux-Preisträgerin noch bis zum 17. Februar 2019 zu sehen sind, die idealen Voraussetzungen für ein ungestörtes Betrachten und Verweilen.

Was die junge Künstlerin nicht sagt, was aber für jeden Künstler so schwer wiegt wie ein heller und großer Ausstellungsraum: Mit dem Ramboux-Preis ist der Ankauf eines Werkes im Wert von 6.000 Euro verbunden.

Für Elisabeth Dühr, die Direktorin des Stadtmuseums Simeonstift, liegt darin eine Chance für beide Seiten. Mit der Vergabe des Ramboux-Preises wie auch der des von der Großregion ausgelobten “Robert-Schuman-Kunsptpreises” betreibe man aktive Nachwuchsförderung. Zudem seien solche Preise in der Kunstszene sehr wichtig für eine Ortsbestimmung in der Großregion. Mit dem Ankauf einer Arbeit verfüge das Stadtmuseum “im guten Sinne auch über eine regionale Sammlung”.

“Starke Emotionalität und intensive Farben”

Dass solche Ankäufe sehr wohl auch ein lohnendes Geschäft sein können, das verschweigt die Chefin des Stadtmuseums ebenfalls nicht. Denn so manche der hier ausgestellten Preisträger hätten sich derart weiterentwickelt, dass ihre Werke heute in den bedeutendsten Ausstellungen der Welt zu finden seien.

Dass Eilike Schlenkhoff möglicherweise eines Tages auch zu diesem erlauchten Kreis gehört, scheint nicht ausgeschlossen. Thomas Schmitt, Kulturdezernent der Stadt Trier, ist schon heute vom Schaffen der 34-Jährigen begeistert: “Für mich zeichnen sich die Werke der Preisträgerin durch eine starke Emotionalität und intensive Farben aus; Bilder die miteinander zu sprechen scheinen.”

Dem schließt sich auch die Jury in ihrer Urteilsbegründung an. “Elike Schlenkhoff überzeugt mit ihren malerischen und inhaltlichen Aussagen”, so Gabriele Lohberg, die Sprecherin der fünfköpfigen Jury. Kompetent würdigt die Leiterin der Europäischen Kunstakademie die handwerkliche Arbeit von Schlenkhoff und verteilt dabei auch Komplimente wie dieses: “Ihr gelingt es, die Leinwand zu einem Feld der bildnerischen Kommunikation werden zu lassen. Eilike Schlenkhoff erforscht und erweitert die malerischen Mittel und die Kunst mit Neugier, Experimentierfreude und handwerklichem Gespür.”

Und wie sieht die Preisträgerin selbst ihre Arbeit? “Die Komposition siegt über den Inhalt. Klare Botschaften sind die Richtigkeit und die Plausibilität von formalen und farbentechnischen Entscheidungen in meinen Augen. Darstellungsformen werden für den Zweck erforscht, meine mir eigene künstlerische Welt zu erschaffen, sie plausibel zu machen und somit als selbstverständlich zu kommunizieren.”

Alle vier Jahre − seit 1961 − verleiht die Stadt Trier den Ramboux-Preis im Bereich der Bildenden Kunst. Der Preis ist benannt nach dem deutschen Maler und Lithografen Johann Anton Ramboux: Er zielt vornehmlich auf die Aus- und Weiterbildung junger Künstlerinnen und Künstler aus der Region Trier, kann aber auch für ein Lebenswerk vergeben werden. In diesem Jahr stand wieder die Förderung junger Kunst im Vordergrund. (-flo-)



