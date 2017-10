Birk-Nachfolge – Entscheidung vertagt

TRIER. Die Fraktionen haben die Entscheidung, wer Nachfolger der scheidenden Sozialdezernentin Angelika Birk (Grüne) wird, auf den morgigen Montag vertagt. “Alle Bewerber haben einen kompetenten Eindruck gemacht”, sagte FDP-Chef Tobias Schneider nach der Vorstellungsrunde am Samstag gegenüber dem reporter. Jetzt gehe es darum, den bestmöglichen Kandidaten zu finden. Im Bündnis mit der CDU steht den Grünen das Vorschlagsrecht zu. Beim Juniorpartner der Union fällt die Entscheidung voraussichtlich zwischen Regina Bergmann (parteilos), Geschäftsführerin des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Trier, und David Profit (Grüne), Sozialrichter in Mainz. Birgit Alt-Resch (Grüne) von den Vereinigten Hospitien und Elvira Garbes, Jugendamtsleiterin in Bornheim, sind wohl aus dem Rennen, wobei Garbes sich professionell und fachlich höchst versiert präsentiert haben soll. Doch die 61-Jährige war von der SPD eingeladen worden und nicht von ihrer eigenen Partei, den Grünen.

Vor vier Jahren scheiterte David Profit mit seinem Vorstoß, hauptamtlicher Sozialdezernent in Bad Kreuznach zu werden. Trotz der Jamaika-Koalition an der Nahe aus CDU, FDP und Grünen verweigerten Union und Liberale dem Grünen-Kandidaten Profit ihre Zustimmung. Der Jurist war auch in seiner eigenen Partei nicht unumstritten. Profit wird auf den linken Flügel der Grünen verortet, was in Bad Kreuznach den Widerstand gegen ihn anschwellen ließ. Die Causa Profit war an der Nahe der Anfang vom Ende der Jamaika-Koalition.

In Trier will der 41-jährige Jurist nun erreichen, was ihm in Bad Kreuznach versagt blieb. Dabei stehen Profits Chancen gut, weil die Grünen vor ihrem ursprünglichen Vorhaben, erneut eine Frau in den Stadtvorstand zu schicken, abgerückt sind. “Es geht nicht um Frau oder Mann”, sagte Reiner Marz, stellvertretender Fraktionschef der Grünen, am Samstag gegenüber dem reporter, “sondern um Kompetenz.” Auch Profits einflussreiche Verbindungen in der Landespartei machen ihn zum Favoriten für die Birk-Nachfolge. Vor seinem Wechsel ans Mainzer Sozialgericht arbeitete der Jurist in der Staatskanzlei der rot-grünen Landesregierung.

Sollten die Grünen Profit nominieren, ist die CDU am Zug. Der Union steht laut Vertrag ein Vetorecht gegen den Personalvorschlag des Bündnispartners zu. Ob die Christdemokraten diese Option ziehen, hängt davon ab, inwieweit sich die beiden starken Strömungen innerhalb der CDU-Fraktion durchsetzen. Bei den Konservativen der Union könnte der Links-Grüne Profit ebenso auf Widerstand stoßen wie bei jener Gruppe, die eine Frau im Stadtvorstand vertreten sehen will.

Schließlich sind die Alternativen zu Profit da. Sowohl Bergmann (parteilos) als auch Garbes (Grüne) sollen sich in den Vorstellungsgesprächen höchst kompetent präsentiert haben. Einzig die Grünen haben nach reporter-Information im kurzen interfraktionellen Austausch mit dem schwarzen Bündnispartner die fachliche Kompetenz Garbes’ angezweifelt. Zudem war die Jugendamtsleiterin aus Bornheim von ihrer eigenen Partei nicht eingeladen worden. Die SPD hatte die 61-Jährige zur Bewerberrunde gebeten, was wegen des tief gestörten Verhältnisses zwischen Sozialdemokraten und Grünen in Trier einem K.O.-Kriterium für Garbes gleichkommt.

Für Regina Bergmann spricht, dass sie als Geschäftsführerin einer katholischen Organisation auch bei den Konservativen der CDU auf Gegenliebe stoßen dürfte. Und als Frau hat Bergmann auch jene Stimmen in der Union auf ihrer Seite, die das weibliche Element im Stadtvorstand erhalten sehen wollen. An der Kompetenz der 54-Jährigen gab es übrigens fraktionsgreifend keine Zweifel. Der entscheidende Faktor wird sein, wie groß der Einfluss des angeschlagenen Fraktions- und Parteichefs Udo Köhler bei den Unions-Christen derzeit noch ist. Köhler, der in Nibelungentreue zum Bündnis mit den Grünen steht, rauschte gestern kurz nach 17 Uhr wortlos ab. Andere, wie Köhlers Stellvertreter Thomas Albrecht, stellten sich hingegen. “Wir entscheiden am Montagabend in der Fraktionssitzung, wenn wir den Vorschlag der Grünen gehört haben”, sagte der Jurist.

Da die Koalition aus CDU und Grünen nur auf eine Stimme Mehrheit im Stadtrat bauen kann, ist eine Überraschung auch bei der Wahl am 6. November nicht auszuschließen, sollte es den Sozialdemokraten erneut gelingen – wie schon bei der Wahl zum neuen Kulturdezernenten – ein Bündnis gegen den schwarz-grünen Kandidaten zu schmieden. Carsten Lang dürfte der Favorit der SPD heißen. Der parteilose Trierer Jugendamtsleiter hinterließ am Samstag nicht nur bei den Genossen, sondern auch bei UBT, FDP und weiten Teilen der CDU einen guten Eindruck. Der 42-Jährige habe sich professionell und offen präsentiert, heißt es unter anderem aus UBT-Kreisen.

Elf Tage vor dem Parteitag der CDU wird die Wahl des neuen Sozialdezernenten auch zur politischen Überlebensfrage für CDU-Chef Köhler werden. Eine dritte Pleite nach dem gescheiterten Versuch, Parteifreund Andreas Ludwig zum Bürgermeister zu machen, sowie dem taktischen Dilettantismus in der Debatte um die Aral-Tankstelle dürfte nicht nur das Ende Köhlers als Partei-, sondern auch als Fraktions-Chef bedeuten. (et)



